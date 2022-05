Liverpool-aanvaller kondigt vertrek aan na verloren Champions League-finale

Van een slechte timing gesproken: vlak na de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid kondigde Mané bij zijn ploegmaats aan dat hij The Reds na dit seizoen zal verlaten.

De Senegalese aanvaller gaat zijn laatste contractjaar in bij Liverpool, en is niet van plan om dat te verlengen. Volgens l'Equipe en Bild staat Bayern München in poleposition om Mané over te nemen voor 30 miljoen euro, en zou het daarbij een contract aanbieden van 3 seizoenen. In München zou hij Robert Lewandowski opvolgen, die na dit seizoen andere oorden opzoekt.

De aalvlugge spits was dit seizoen in alle competities goed voor 21 doelpunten bij Liverpool, waar hij de FA Cup en League Cup won. Eerder won hij al de Champions League met The Reds in 2019, en werd hij kampioen van Engeland in 2020. Mané is aan zijn zesde seizoen bezig in Liverpool, maar de kans is dus groot dat het daarbij blijft.