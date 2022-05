Courtois krijgt lof van iedereen na superprestatie in CL-finale, Klopp, Ancelotti, Casillas.... : "Lang geleden, zo'n prestatie van een doelman"

Het Britse magazine FourFourTwo had hem niet bij de beste tien doelmannen van de wereld gezet. Dat zijn zaken die Thibaut Courtois niet vergeet. Na de finale haalde hij het al aan dat hij zeker in Engeland niet het respect krijgt dat hij verdient. Met een magistrale prestatie zette hij dat recht.

De hele wereld aanschouwde zijn vlekkeloze match. Drie wereldreddingen verrichtte hij en daarmee dreef hij Jürgen Klopp en de zijnen tot wanhoop. “Wij schoten 24 keer op doel en zij drie keer, waarvan één keer tussen de palen”, zuchtte Klopp achteraf.

“Wij trapten negen keer tussen de palen. Maar de belangrijkste statistiek verloren we. We hadden drie grote kansen, die Courtois op een ongelooflijke manier pakte. Drie keer waren het wereldreddingen. We hadden beter moeten doen om hem te kloppen. Op het laatste begonnen we met hoge voorzetten maar dat heeft geen zin tegen Courtois.”

Liverpool was zeker in het eerste halfuur beter. “We speelden goed maar als je niet wint, was het niet genoeg. Ik voel trots maar de spelers niet. Deze spelers hebben een fantastisch seizoen genoeg. De twee competities die we verloren, de Premier League en de Champions League, was de marge heel klein. Morgen vieren we een fantastisch seizoen. Nu is het te moeilijk. Maar we gaan die parade doen. De spelers verdienen dat.”

Carlo Ancelotti verwoordde het zo: "Courtois? Ik kan niet geloven wat hij vandaag deed!"

Levende legende Iker Casillas - zelf ook geen pannekoek tussen de palen - was bij de eerste om hem te feliciteren: "Het is een hele tijd geleden dat ik zo'n beslissende prestatie van een doelman mocht bewonderen in de Champions League-finale."

