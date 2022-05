Ook analist is zeker: "Courtois is beste uit geschiedenis van het Belgisch voetbal" En wat vindt u?

Dat Thibaut Courtois een goede doelman was, dat wisten we al even. Dat hij een héél goede doelman was, wisten we ook al. Maar na gisteren heeft hij zich toch nog eens extra op de kaart gezet.

Zeg niet meer Thibaut Courtois vanaf nu maar wel Thibaut The Wall Courtois. De Bilzenaar was in de Champions League-finale tegen Liverpool simpelweg onklopbaar, tot frustratie van onder meer Sadio Mané en Mo Salah. Achteraf kreeg Courtois niet voor niets de trofee van man van de match uit handen van de UEFA en online werd er zelfs gewag gemaakt van een mogelijke Ballon d'Or-winst van de Rode Duivel. Al zal die Gouden Bal wellicht toch naar ploegmaat Karim Benzema gaan. Ook Champions League-commentator Peter Vandenbempt zag gisteren een uitmuntende Courtois tussen de palen staan. "We hebben enkele Belgische doelmannen gehad die top waren zoals Preud!homme of Pfaff. Maar ik denk niet dat we hen beledigen als we zeggen dat Courtois de alllerbeste is uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal", klinkt het bij Sporza.

Wie is de beste Belgische doelman aller tijden? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Jean-Marie Pfaff 16% Michel Preud'homme 16% Thibaut Courtois 68% Stem Je kan nog stemmen tot 01/06/2022 17:00.