📷 🎥 Teleurstelling verdwenen bij Liverpool-spelers, die als helden worden onthaald: "Dit is de beste club ter wereld"

Een historische quadruple zat er lange tijd in voor Liverpool, maar uiteindelijk moeten de Reds vrede nemen met twee extra prijzen in de al overvolle prijzenkast. Daags na de nederlaag in de Champions League-finale werden de spelers en staf van Liverpool als helden onthaald in hun stad.

De League Cup en de FA Cup stak Liverpool eerder op zak, maar zaterdagavond verhinderde Thibaut Courtois de Reds van de beker met de grote oren. In de competitie moest de ploeg van Jürgen klopp uiteindelijk vrede nemen met de tweede plaats, achter kampioen Manchester City.

De immense teleurstelling van zaterdagavond maakte een dag later plaats voor trots. Als ware helden gingen de spelers en staf van Liverpool in een stoet doorheen de stad. Klopp en zijn spelers genoten zienderogen van de talrijk opgekomen fans.