Courtois leeft mee met Liverpool-fans: "Ik hoop dat iedereen goed thuis geraakte"

De spelers moesten meer dan een half uur wachten tot de finale kon beginnen door de onrust aan de poorten van het Stade de France. Thibaut Courtois laat de dag erop weten dat hij meeleeft met de Liverpool-fans die de finale moesten missen.

Duizenden geraakten niet binnen omdat mensen zonder ticket probeerden het stadion binnen te dringen. Er werd traangas ingezet waarvan onschuldige fans het slachtoffer werden. Veel mensen kropen over hekken en poorten om binnen te geraken, waardoor de politie en de organisatie het stadion afsloten.

Courtois reageerde vandaag op Twitter: "Ik vind het erg voor de fans van Liverpool en ook voor de manier waarop ze behandeld werd. Ik hoop dat iedereen veilig thuis geraakte."

Eén antwoord viel ons wel op en kreeg meteen heel wat likes: "You can't save everybody, you did your best" - 'Je kan niet iedereen redden, je deed wel je best'.