Club Brugge volledig kansloos tegen oppermachtig City, maar dat kan men ook geen schande noemen

Manchester City is een ander kaliber dan PSG en Leipzig, dat weet Club Brugge nu ook. 90 minuten lang waren ze de speelbal van een oppermachtig City. Met 0-4 kwamen ze nog goed weg, want de kansen waren amper nog bij te houden. Maar ook: ergens is dit logisch en zeker geen schande.

13 minuten waren we ver en goals van Grealish (duwfout) en Laporte (buitenspel) waren al afgekeurd. Foden schoot ook nog eens nipt naast. Om maar te zeggen dat Club Brugge nog goed wegkwam in dat eerste kwartier. City maakte de bal ongrijpbaar, vond telkens de vrije man en de lopende mensen waren te talrijk voor de verdedigers. Je had al snel het gevoel: dit is een beetje (veel) te hoog gegrepen voor Club.

Geen houden aan

De Bruyne werd in zone opgevangen, maar er waren er zoveel om je zorgen over te maken. Bernardo Silvo, Foden, Grealish, Mharez... Geen van allen heeft een vaste plaats bij balbezit, allen weten ze perfect wat te doen. 't Is voetbalpoëzie op z'n best bij momenten. Maar de goal bleef uit en hoe langer dat duurde, hoe meer moed de Brugse burger kreeg. Zelfs De Bruyne kon Mignolet bij een vrije poging niet passeren...

© photonews

© photonews

Maar de vloedgolven waren te krachtig. 68 procent balbezit en om de 5 minuten wel een goeie kans... Dat hou je niet vol. Mignolet zag op het halfuur een zoveelste keer een City-speler voor zich opduiken en deze keer miste Cancelo niet. Kat en muis was het bij momenten. City is één van de weinige ploegen die Fort Jan Breydel quasi stil kreeg.

Net voor de rust was het al gedaan. Nsoki, die niet zijn beste match speelde, kwam te laat met zijn tackle op Mahrez. Bal op de stip en daar kende de Franse Algerijn ook weinig mededogen. 0-2 bij de rust tegen City en amper in het stuk voorgekomen. Dat is al veel ploegen overkomen en een schande is het niet, maar dat Club dit City zou in de problemen brengen - zoals vooraf gezegd - was wellicht ietwat optimistisch te noemen.

© photonews

In tegenstelling tot PSG is dit wel een team, daar heeft Guardiola wel voor gezorgd. 't Is geen bijeenraapsel van vedetten, 't is een collectief waarin vedetten spelen. Met een echte 9 vooraan had de schade voor Club heel wat groter geweest. Ze wisten bij blauw-zwart niet waar eerst te kijken. Overlappende backs doken op in de zestien, centrale verdedigers verdeelden op het middenveld... Je kon er geen vat op krijgen.

Moeilijk? Makkelijk

Rechtsback Walker maakte er 0-3 van na wat getik tussen de linies en een sublieme pass van KDB. Simpel lijkt het, maar dit is voetbal op z'n moeilijkst. Maar als je de spelers hebt om het uit te voeren... Overklast, kansloos, afgedroogd. Club zag alle kleuren van de regenboog. En nogmaals: een schande is dit niet. Hier stond één van de beste drie ploegen op deze aardkloot op het veld.

Als je KDB wisselt door de 19-jarige Cole Palmer en die scoort na twee minuten na alweer een splijtende combinatie... Dan weet je dat hier niks aan te doen was. City toonde nog heel wat genade en Mignolet haalde er nog heel wat uit, want dit had een veel zwaardere rammeling kunnen zijn. Uiteindelijk milderde Vanaken zelfs nog tot 1-4, maar Mahrez maakte al snel 1-5. Vanaken zijn vijfde wedstrijd in de CL op rij met een goal. Die statistiek kan hij later aan zijn kinderen laten zien zonder dat ze de wedstrijd hoeven te kijken.