Vijf verdachten opgepakt, Club Brugge reageert op verschrikkelijk gebeuren in Drongen: "Met afschuw vernomen"

De zestiger die gisterenavond in Drongen aangevallen werd, ligt nog steeds in coma en vecht voor zijn leven. De kans dat hij er zonder gevolgen zal vanaf komen is miniem. Club Brugge reageerde intussen op het incident.

"Club Brugge nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen op de snelwegparking op de E40 in Drongen waar een supporter van Manchester City, die eerder te gast was in het Jan Breydelstadion, werd aangevallen. Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de Manchester City supporter", klinkt het. Intussen werden in de loop van de nacht vijf verdachten door de politie opgepakt. De man uit Ninove werd aangevallen door Brugse supporters omdat hij een sjaal van Manchester City droeg. Hij is ook lid van een Belgische supportersclub van de Engelse ploeg.