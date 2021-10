Guardiola heeft een boodschap voor zijn beloftevolle jongeren, waaronder Roméo Lavia

Dinsdagavond kwam Cole Palmer op het veld bij Manchester City en de 19-jarige beloftevolle aanvaller scoorde ook twee minuten na zijn entree. Pep Guardiola maakte er gebruik van om een boodschap te geven aan al zijn beloftevolle jeugdspelers.

Bij Manchester City gaat het altijd over de gekochte spelers en het lijkt erop dat de eigen jeugd wat verwaarloosd wordt. Maar Pep Guardiola is wel degelijk bezig met de toekomst en integreert met mondjesmaat jonge spelers in de A-ploeg.

Cole Palmer mocht zo voor de tweede keer in één week proeven van het hoogste niveau. "Palmer heeft talent", zei Guardiola op zijn persconferentie. "Hij heeft zich getoond, maar moet nog groeien. Zoals ik altijd zeg: je moet geduld hebben. Op dit moment speelt hij voor de tweede ploeg, maar hij maakt deel uit van de toekomst van de club. Het was een mooie ervaring voor hem en hij moet zijn kansen blijven grijpen."

© photonews

Maar niet enkel Palmer. Guardiola richtte zich ook tot de rest van zijn jonge spelers. "Ik moet zeggen dat ik van zijn attitude hou. Vorige week speelde hij bijvoorbeeld drie minuten, maar diezelfde dag speelde hij ook met de tweede ploeg en scoorde drie keer. Anderen hadden die match licht opgenomen, denkende dat ze een ander statuut hadden. Ik heb enkele jongeren met groot talent: Liam Delap, Romeo Lavia, Palmer... Ze kunnen er geraken, maar ze moeten blijven werken en nederig blijven. Als ze dat kunnen zullen ze echt spelers van Manchester City zijn."