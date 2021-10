Belgische City-supporter vecht voor zijn leven nadat hij op snelwegparking aangepakt wordt door Brugse fan

Fanclub Blue Moon Belgium van Manchester City laat op zijn sociale media weten dat een van hun leden dinsdagavond in elkaar geslagen werd in Drongen.

Het incident gebeurde na de wedstrijd op de parking aan de E40 in Drongen. Een Belgische supporter van Manchester City werd er aangevallen door een supporter van blauwzwart. Slachtoffer Guido D.P. is lid van Blue Moon Belgium, zijn zoon Jurgen is mede-voorzitter.

De man werd voor dood achtergelaten op de parking. “Na de wedstrijd stopten we even op de parking langs de E40 in Drongen”, vertelt zijn zoon Jurgen aan HLN. “Terwijl wij al doorreden, stond mijn pa buiten nog te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van rond zijn hals. Toen mij pa zijn sjaal terug vroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd waarna de daders wegvluchten en mijn pa voor dood achterlieten."

Guido D.P. ligt in coma in het AZ Maria Middelares en vecht voor zijn leven.

Voor de wedstrijd begon hadden in Brugge enkele supporters ook al geprobeerd een shuttlebus die City-supporters naar het stadion bracht willen aanvallen, zo staat te lezen bij de Krant van West-Vlaanderen.