Vanaken zag plan mislukken: "We wilden het vermijden door hoog druk te zetten, maar het was niet goed genoeg"

Hans Vanaken scoorde voor de vijfde keer op rij in de Champions League, maar dat was een doekje voor het bloeden. Manchester City sneed door het blok van Club Brugge als een mes door boter. En daar was Vanaken natuurlijk niet blind voor.

"We werden overklast", gaf Vanaken toe. "We wilden dit vermijden door hoog druk te zetten, maar we wisten ook dat ze heel gevaarlijk zouden worden als ze erdoor konden voetballen. Onze druk was niet goed genoeg en dan komt hun klasse uiteraard naar boven. Dan krijg je deze uitslag. We moesten achter de bal lopen en als we hem hadden, waren we hem heel snel weer kwijt door een slechte pass of te weinig beweging. Die rust aan de bal die we tegen PSG hadden, was er vandaag niet."

Wordt het dan nu alles inzetten op plek drie? “Dat is moeilijk in te schatten. Het zijn nog drie wedstrijden en we willen zo veel mogelijk punten halen. Vooraf werd wel eens gezegd dat we 0 op 18 zouden halen en we zitten nu aan 4 op 9. Daar mogen we zeer tevreden mee zijn. Vooraf hadden we daar direct voor getekend.”