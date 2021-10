Analist zag dat leiders van Club hun dagje niet hadden: "Hij was weer de minste van de drie"

"Het had 2-9 moeten zijn", blaast Eddy Snelders zich de wangen vol na de demonstratie van Manchester City in Jan Breydel. De analist zag een indrukwekkende Engelse ploeg, die het naliet om Club de pandoering van de eeuw te geven.

"De Kevin De Bruyne van vorig jaar had zijn twee kansen afgemaakt. En was Raheem Sterling minder egoïstisch geweest - wellicht omdat hij niet mocht starten - had hij ook 2 of 3 keer gescoord. Daarnaast pakte Ederson uit met een geweldige save op een kopbal van De Ketelaere", somt hij op bij Sporza.

Club Brugge speelde dan ook niet zijn beste partij. "De leiders gaven niet thuis", aldus Snelders. "Natuurlijk had City uitstekend zijn huiswerk gemaakt. Ze wisten wie ze moesten afblokken. Zo kwam Vanaken minder aan bod - al is die goal wel zijn eigen verdienste."

"Bij de aanvallers was Sowah opnieuw de minste van de drie, terwijl ook Lang en De Ketelaere niet het niveau van de vorige matchen haalden. Ach, de hele ploeg kwam gewoon net iets tekort. Tegen zulke tegenstanders wordt zelfs een makkelijke pass plots moeilijk. Mignolet was eigenlijk de beste man."