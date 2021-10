Er was niks te doen aan Man City: "Toch is dat als speler heel moeilijk te verkroppen"

Kansloos, dat was de conclusie die mocht getrokken worden na Club Brugge-Manchester City. Een team van een miljard euro kan al eens een klasse te sterk zijn. "Het verschil was schrijnend", zuchtte Jan Mulder in de studio van VTM.

Mulder was wel bijzonder hard. Dit kan elke ploeg overkomen tegen een losgeslagen Man City. “Het is nu wel even heel moeilijk om die twee eerste goeie wedstrijd niet te vergeten. Spijtig, hoor. Dit is wel een mentale klap”, aldus Mulder.

City was een paar niveaus beter en dat moet je aanvaarden. “Toch is dat als speler heel moeilijk te verkroppen”, vond Mulder. “Vanochtend stond in de krant dat Club iets mocht ambiëren én terecht. Dan is deze uitslag toch wel een koude douche.”