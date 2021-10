Mignolet eerlijk in nederlaag maar kijkt met opgeheven hoofd naar vervolg "Mogen nog altijd fier zijn op parcours tot dusver"

Sterling hield hij meermaals van een doelpunt, maar dat Manchester City in totaal 5x kon scoren daar kon ook Simon Mignolet niet veel aan doen.

Mignolet is altijd mans genoeg om de pers te woord te staan, zelfs nadat hij er net 5 in zijn mandje gekregen heeft. "Er is geen reden om meer teleurgesteld nadat je er 5 tegen hebt gekregen. We moeten de juiste lessen trekken na deze wedstrijd", vindt de goalie van Club Brugge.

Ondanks dat Club Brugge bijna gedurende de hele wedstrijd het spel moest ondergaan, spreekt Mignolet van een ander wedstrijdbegin. "We hadden de wedstrijd 'onder controle' maar je weet dat het een lastige wedstrijd zal worden vanaf je er één binnen krijgt. Nog voor de rust valt die tweede en dan is het vooral schade beperken."

"Alle spelers zijn City zijn van topkwaliteit"

Twee jaar geleden ging Club Brugge in de Champions League in eigen huis met 0-5 onderuit tegen PSG, maar dat was volgens Mignolet een ander paar mouwen. "Dit team is nog sterker dan PSG. Voor bijna iedereen van ons is het de eerste keer om tegen zo'n sterke ploeg te spelen. Dit City heeft op elke positie een speler van wereldklasse terwijl ze het bij PSG moeten doen met 3 supersterren en 8 errond die hun wedstrijd spelen."

Kwalificeren voor 1/8e finale CL

Na 2 wedstrijden was de balans voor Club 4/6, nu met 4/9 is de kans kleiner geworden om te overwinteren in de Champions League. "Maar je moet naar het grotere plaatje kijken. 4/6 was goed en nu pakken we 0 punten, maar dat is ook niet zo onverdiend. Als je het bekijkt, mogen we na drie wedstrijden nog altijd fier zijn op onze campagne tot dusver."