Guardiola verklapt geheimpje na demonstratie tegen Club: "Heb met Vinnie (Kompany) gebeld voor wat tips"

Manchester CIty mag dan wel beschikken over tal van scouts en data-analisten, maar de raad van een goede maat sla je niet zomaar af.

Eerder deze week zei Vincent Kompany nog dat City-trainer Pep Guardiola hem niet zal bellen voor het treffen tussen Club Brugge en Manchester City in de Champions League. "Ik ben er zeker van dat ze zelf hun huiswerk heel goed zullen maken", klonk het toen nog.

Maar in de persconferentie na de wedstrijd gaf Pep dan toch toe om even met Kompany gebeld te hebben: "Ik zal een geheimpje verklappen", steekt hij van wal. "Ik heb met Vinnie (Kompany) gebeld om toch wat tips te krijgen. Hij kent Brugge nog altijd beter dan ik."

"Wat hij me zei? Om op te passen met Vanaken in het laatste derde van het veld en dat ze snelle centrale verdedigers hebben. Ik zou ze nooit onderschatten maar het is altijd handig om toch nog wat extra info te hebben", lacht Guardiola.

"Maar", denkt hij. "Binnen twee weken komen ze naar ons en ik ben er zeker van dat Clement wel enkele dingen zal aanpassen na deze wedstrijd", is hij alvast op zijn hoede.

En bij City zijn ze Kompany ook nog niet vergeten. In het slot van de wedstrijd bezongen ze hun voormalige kapitein nog eens: