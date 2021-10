Heeft Club Brugge kennisgemaakt met nieuwste groeibriljant van City? "Palmer heeft kwaliteiten die je moeilijk elders vindt"

Twintig minuten had hij gespeeld in de Premier League dit seizoen, maar nadat het 0-3 stond voor City besloot Pep Guardiola om de jonge Cole Palmer tussen de lijnen te gooien.

Cole Palmer, 19 jaar, gaf meteen zijn visitekaartje af door 2 minuten na zijn invalbeurt het vierde City-doelpunt van de avond te maken. Geen fantastische solo-actie maar het talent trapte het leer wel haarfijn rond Simon Mignolet in doel.

"Hij heeft een kwaliteit die moeilijk te vinden is bij andere spelers. Wanneer hij de bal krijgt rond de 16, is het vaak een doelpunt", analyseert Guardiola de prestatie van zijn nieuwste youngster.

Ze hebben samen niet op het veld gestaan maar de parallel met Phil Foden - dat andere City-talent dat ondertussen op zijn 21 al op een ontzettend hoog niveau presteert - is natuurlijk niet veraf. Maar aan vergelijken doet Guardiola niet graag. "Elke speler is anders en net zoals met Foden zullen we Palmer in stapjes op de voorgrond brengen."

Ter vergelijking: twee jaar geleden was Foden aan het begin van het seizoen bankzitter en viel hij soms in. Aan het einde van het seizoen was hij een regelmatige starter om vorig seizoen zijn aantal speelminuten in de Premier League te verdubbelen tegenover twee seizoenen geleden.

"Blijft in tweede ploeg spelen en is niet te leen"

Ondanks zijn onmiskenbare talent en een invalbeurt van enkele minuten tegen Burnley vorig weekend, speelde Palmer ook nog mee met de tweede ploeg van Manchester City afgelopen weekend. Hij scoorde zelfs een hattrick tegen de tweede ploeg van Leicester City en als het van Guardiola afhangt zal hij nog vaker voor het tweede elftal uitkomen.

"Cole is een heel nuchtere jongen. Na zijn invalbeurt tegen Burnley ging hij niet naast zijn schoenen lopen. Hij ging zonder problemen meedoen met de tweede ploeg en ik wil dat graag zo houden. Hij traint mee met ons en gaat soms mee voor de wedstrijd maar speelt vooral mee met de tweede ploeg."

"Waarom? Je kan zoveel trainen als je wil, maar als voetballer evolueer je nog altijd het beste als je speelt. Je hebt er niet veel aan als hij constant met ons meegaat om soms enkele minuten te spelen. Zijn tijd zal komen en we zullen hem stapsgewijs brengen", verzekert Guardiola.

En uitlenen? "Nee, Palmer is niet te leen", is Pep meteen duidelijk.