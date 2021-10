Ex-trainer Genk heeft raad voor Club Brugge: "Maak gewoon plezier de komende dagen"

De ontgoocheling droop ervan af in Brugge, maar dat is goed. Ze verwachtten meer van zichzelf. Maar hoe moet je nu met die prestatie omgaan naar de komende weken toe? Nederlands voetbalanalist Mario Been heeft een goeie raad.

Been maakte het zelf mee met Genk. Hij verloor met 5-0 tegen Chelsea en kreeg 7-0 van Valencia om de oren. “Dat is lang geleden, maar thuis speelden we in die CL ook drie keer gelijk. Zo moet Club Brugge het zien: als je gelijkspeelt tegen PSG is dat geweldig", zegt hij bij HLN. "Dat punt moet je koesteren. Maar aan die 1-5 tegen City hoef je niet zwaar te tillen. Het kwaliteitsverschil met de absolute Europese topploegen, met een veel groter budget in de CL, moet je kunnen inschatten. Wie dat niet inziet, heeft een probleem. Om die te kloppen moet je zelf een heel goede dag hebben en de opponent een uitzonderlijk slechte dag.” En voor de topper van zondag zou hij niet al te veel terugkomen op die match. “Leg City gewoon naast je neer. Maak gewoon plezier de komende dagen. Zorg dat de hoofden fris zijn en dat het fysiek in orde is, zodat je er zondag tegen Antwerp weer staat."