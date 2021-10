Engelse pers keek naar demonstratie: "De jongens van Philippe Clement werden gereduceerd tot figuranten in de grote Manchester City-show"

De buitenlandse pers keek met open mond naar de demonstratie die Manchester City gisteren in Jan Breydel weggaf. De superlatieven werden dan ook niet gespaard.

Bij The Guardian genoten ze van de demonstratie. "Het was een genot was om te kijken naar een tentoonstelling van aanvallend voetbal. De jongens van Philippe Clement werden gereduceerd tot figuranten in de grote Manchester City-show”.

Daily Mail: Foden even invloedrijk als De Bruyne

Phil Foden is intussen een sterrenstatus aan het verzamelen. “Zelfs in dit team vol internationale sterren wordt hij stilaan even invloedrijk als Kevin De Bruyne”, zegt Peter Crouch in de Daily Mail. “Hij is amper 21 jaar, maar hij kan eender welke rol aan.”

VI: Lang moest meer verdedigen dan aanvallen

"Onder aanvoering van een fenomenale Phil Foden en een uiterst bedrijvige Jack Grealish domineerde Manchester City in het sfeervolle Jan Breydelstadion", zag Voetbal International. "Club Brugge was al een paar keer door het oog van de naald gekropen op het moment dat de onvermijdelijke 0-1 alsnog viel. João Cancelo passeerde Simon Mignolet nadat de back was 'weggestoken' door Foden. Sowieso kwam er veel gevaar via de vleugelverdedigers van Manchester City; Noa Lang moest meer verdedigen dan dat hij toekwam aan aanvallende acties."