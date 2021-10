Clement zag het ontbreken van "moed en kwaliteit": "Dit team neemt een arm als je een vinger geeft"

Philippe Clement schreeuwde wat af aan de zijlijn, maar kon zijn spelers niet tot grootse daden bewegen. Manchester City was te goed, maar toch zag hij zijn ploeg kansen hebben.

"Ik miste wat moed om tussen de lijnen te spelen. In de eerste helft hadden we niet genoeg kansen en nochtans was er ruimte om meer te doen. Maar we toonden niet onze normale kwaliteit", aldus Clement. "We waren nochtans realistisch voor de match: we moesten heel wat geluk hebben en er moest een buitengewone prestatie zijn van iedereen tegen één van de beste twee teams van de wereld."

Enkel Simon en Hans speelden ooit tegen een ploeg van dergelijk niveau

Binnen twee weken moet Club reeds naar Manchester. Gaat Clement tegen dan een beter plan hebben om niet nog eens hetzelfde mee te maken? "Ik weet niet of een ander plan een beter resultaat gaat meebrengen. Leipzig had ook een plan en incasseerde zes goals. We hadden dingen beter kunnen doen. Dit is geen leuke ervaring voor de spelers of voor de coaches, maar als je er lessen kan uit trekken, zullen we sterker worden in de CL en in onze eigen competitie. Maar dit is een team dat als je het een vinger geeft, een hele arm zal nemen."

"Ik kan het vergelijken met twee jaar geleden, toen we het in de heenmatch heel moeilijk hadden tegen PSG. In Parijs kwamen we veel beter voor de dag. Dit is een team met heel veel jonge spelers. Ik denk dat Hans en Simon de enigen waren die ooit tegen een dergelijk niveau van ploeg speelden. Het is dan ook normaal dat sommigen beter moeten worden."