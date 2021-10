De Bruyne vol lof voor Brugs publiek: "Bedankt voor de geweldige ontvangst"

"Het was geweldig om opnieuw in België te zijn. Bedankt voor de geweldige ontvangst", schreef hij op Twitter.

De Bruyne scoorde geen hattrick, zoals de laatste keer dat hij met Genk passeerde, maar gaf wel een knappe assist op Kyle Walker. Zijn 16de al sinds het seizoen 2016-2017. Enkel Neymar (19) en Mbappé (18) doen beter.

Felt great to be back in Belgium. Thank you for the amazing reception. pic.twitter.com/4ULgq3vJYZ