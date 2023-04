Eén grote lijdensweg voor Anderlecht in Alkmaar: weggegeven in 13 minuten

Anderlecht gaf in 13 minuten tijd zijn voorsprong weg. Wat daarna volgde was één grote lijdensweg waarbij AZ eigenlijk altijd de bovenhand had moeten halen in de reguliere speeltijd of de verlengingen. Dan deden ze het maar in de strafschoppenreeks.

Voor de wedstrijd liet AZ enkele filmpjes op het grote scherm zien van historische terugkeren na een achterstand. De voorbije week was het een thema bij de Nederlanders: dit Anderlecht moesten ze thuis toch kunnen wegzetten? Zelfs al stonden ze twee doelpunten in het krijt.

Murillo nog aan het slapen

En ze kregen overschot van gelijk. Blijkbaar had de harde kern van AZ harder toegeslagen dan gedacht. Niet enkel met vuurwerk, maar ergens moeten ze hen ook gedrogeerd hebben. Dat is toch de enige verklaring voor zo'n wedstrijdbegin, niet?

Onaanvaardbaar. En dan stak Amir Murillo ook nog een handje toe. Eerst beging hij al na drie minuten een strafschopfout op Kerkez. Licht, maar je kan het fluiten. Pavlidis ontfermde er zich over: 1-0.

Daarna werd Odgaard weggestuurd in de rug van N'Diaye. Buitenspel dacht iedereen, maar Murillo was blijven hangen. En zo kon Pavlidis heel makkelijk zijn tweede scoren. Een dramatisch wedstrijdbegin van de Panamees. Na 13 minuten was de met bloed, zweet en tranen opgebouwde voorsprong van in Brussel weg.

Wisselen

Anderlecht speelde in zijn geheel gewoon een echt slecht wedstrijdbegin. Ze konden geen bal vooraan krijgen. Slimani had evengoed 20 minuten langer in de kleedkamer kunnen blijven. Dan was hij tenminste uitgerust geweest voor het slot. Zelden zo'n chaos op een voetbalveld gezien. Verstijfd van de schrik.

Riemer had al zijn wissels bij de rust moeten gebruiken om een signaal te geven. Om de vijf ergsten te noemen: N'Diaye, Murillo, Diawara, Refaelov en Dreyer. Maar er werd niemand gewisseld. Het eerste schot op doel kwam er in de 65ste minuut: N'Diaye.

Dat Anderlecht nog verlengingen haalde mag een wonder heten. Zelden een ploeg zo gedomineerd zien worden. Er was quasi niemand op niveau. Jawel, Verbruggen... en die had zelf ook wat hulp nodig van het doelhout, maar hij hield wel Odgaard en Van Brederode van een doelpunt.

Penalties zijn er te veel aan

En Vertonghen... wat die allemaal opruimde. Expected goals van AZ: 3,36. Expected goals van Anderlecht: 0,28. Ook in de verlengingen hield Anderlecht stand tegen een oppermachtig AZ. Een wonder. En dan rekenen op hun wonderboy in doel zeker?

Maar wie ging nog scoren? Tweederde van de ploeg zat piepdood, krampen tot achter hun oren. Sardella en Vertonghen misten. AZ schoot al zijn strafschoppen binnen.