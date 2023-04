Riemer vergelijkt Anderlecht met een wielrenner en analyseert zijn vijf maanden bij de club

Anderlecht is er niet in geslaagd zijn seizoen wat kleur te geven door de halve finales van de Conference League te halen. We kunnen spreken van een desastreuze jaargang, want zondag zit het seizoen van de Brusselaars er waarschijnlijk helemaal op.

Anderlecht gaf voor Nieuwjaar al bijna alles uit handen, maar de afgelopen maanden was er toch weer hoop gerezen. Die werd de voorbije week helemaal de grond ingeboord. Brian Riemer analyseerde zijn vijf maanden bij de club. "Sinds mijn komst in december heb ik de indruk een wielrenner te zijn waarvan we dachten dat hij een top 3 zou halen, maar die al snel 10 minuten achterop raakte", maakte Riemer de vergelijking. "Na verloop van tijd verwacht men nog steeds dat we die 10 minuten goedmaken. Maar dat kan niet. De verwachtingen zijn heel hoog gebleven ondanks dat ze niet meer realistisch waren. Er zijn ambities, en we zijn natuurlijk teleurgesteld. Maar er is ook realiteit." Wat was de balans geweest als ze de halve finales hadden bereikt, maar de play-offs gemist hadden? "Ik denk dat het echte succes zou zijn geweest om de Conference League te winnen. Maar tegen AZ hebben we het zelf uit handen gegeven."