Het grote rampscenario dreigt voor Anderlecht: "Of dat mijn toekomst bij de club beïnvloedt?"

Zondagavond omstreeks 20u25 kan het allemaal voorbij zijn voor Anderlecht. Een scenario waarbij de club niets officieel meer om voor te spelen heeft tot eind juli. Dat kunnen drie lange maanden worden.

Anderlecht moet zondag winnen van KV Mechelen, maar is dan nog niet zeker. Zowel Cercle Brugge als Charleroi moeten punten laten liggen. "We hebben er nog geen moment aan gedacht dat we zondag in vakantie zullen zijn", klonk het streng bij Bart Verbruggen.

"Het past niet bij Anderlecht om nu al niks meer voor te spelen te hebben", aldus de doelman, die eerder al aan een transfer in de zomer gelinkt werd. Als Anderlecht zolang stilligt, zou het zijn keuze wel eens kunnen beïnvloeden. "Weet je, dat heeft nog niet in mijn hoofd gezeten. Ik ben dankbaar voor wat deze club me gegeven heeft en nog zal geven."

Jan Vertonghen was dan weer realistisch. "Ik weet dat we het zelf niet meer in handen hebben, maar we gaan er alles aan doen om zelf onze job zondag te doen. Het kan dat het zondagavond allemaal voorbij is, maar daar mogen we nu nog geen rekening mee houden."

Het probleem is dat Anderlecht waarschijnlijk Amir Murillo en Islam Slimani zal moeten missen. En Benito Raman dreigt ook niet fit te zijn. In de cruciale match zal Mario Stroeykens de goals moeten scoren.