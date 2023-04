Anderlecht met één been in halve finales Conference League dankzij Murillo en Ashimeru

Anderlecht kan beginnen dromen van een Europese halve finale. De Brusselaars wonnen met maar liefst 2-0 van AZ Alkmaar en moeten volgende week dat kunnen afmaken in Nederland.

De sfeer zat erin hoor in het Lotto Park. Een megatifo rolde van uit het vak van Mauves Army, er werd gezongen en gesprongen. De sfeer van lang vervlogen Europese tijden herleefde. De Conference League is al een troostcompetitie genoemd, maar het is net wat de Anderlecht-fans konden gebruiken.

Brian Riemer bracht ook zijn op papier sterkste elftal aan de aftrap. Met Slimani en Refaelov. De openingsfase was voor AZ, maar dat trok paars-wit al snel recht. Met een gedreven en vooral sterke Vertonghen achterin, een gaten toelopende Ashimeru in het midden en met een aanspeelpunt vooraan.

Links heel sterk, rechts maakt verschil

De snelle uitbraken van Anderlecht zorgden voor paniek in de Alkmaarse verdediging. Amuzu zorgde ervoor dat Sugawara niet te ver kon oprukken, want hij bleef maar zijn lijn aflopen. En N'Diaye is gewoon een ontdekking gebleken. Celestine Babayaro-vibes, moest u die nog kennen. Het was echter de flank aan de andere kant die het verschil maakte.

Bij een puntgave aanval van Anderlecht leverde Dreyer een haarfijne voorzet af op de doorgelopen Murillo en die kopte voorbij ex-Bruggeling Ryan. Het Park ontplofte en ging nog meer achter de ploeg staan. Zo'n Europese avond waarbij je voelde dat er nog vanalles mogelijk was.

Amuzu-Ashimeru

AZ ging in de tweede helft nog meer druk zetten, maar Anderlecht kwam er wel nog vrij makkelijk onderuit. Al liep het vooraan niet echt vlotjes meer. Maar Vertonghen stuurde zijn verdediging foutloos.

En dan kwam dat ene moment: Amuzu ging zijn man nog maar eens voorbij en leverde nu wel de perfecte voorzet af op... Ashimeru. De ramadan-mannen. En die scoorde zowaar met een knal vanop de rand van de zestien. Hier kan je volgende week al mee naar Alkmaar trekken.