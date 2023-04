Vertonghen werd weer SuperJan en is duidelijk in zijn keuze voor komende tien dagen: "Als ik moet kiezen..."

Zes clean sheets op rij. En u hoeft daarvoor niet alleen naar Bart Verbruggen te kijken bij Anderlecht. Wat Jan Vertonghen tegenwoordig allemaal opruimt, verdient evenveel lof. En hij doet het dan ook nog met flair.

De Rode Duivel was begin dit seizoen wat zijn elan kwijt en er werd zelfs getwijfeld of het wel een goeie transfer was voor Anderlecht. Intussen heeft hij dat wel rechtgezet. Tegen AZ was hij alweer superieur en hield hij hun geroemde aanval onder controle.

“Het is een heel goeie uitgangspositie, maar we zijn nog niet klaar met AZ. Ze zetten ook alles op de Conference League, als je ziet hoe ze de laatste weken in de competitie hebben gespeeld. Het is een geweldige mogelijkheid voor beide teams", klonk het achteraf.

Die sfeer van vanavond smaakt naar meer

Vertonghen zag ook wat er veranderde bij zijn team. "Er zijn ploegen met meer kwaliteiten, maar bij ons gaat iedereen door het vuur voor elkaar. Tegen Ludogorets en Villarreal lagen we soms ook onder, maar we toonden wel het grootste hart."

En dat had hij nodig om zelf ook te groeien in zijn rol van absolute patron. Maar wat als hij nu moest kiezen tussen play-off 2 en de Conference League halve finale? "Beide liefst, maar als ik moet kiezen... Ik heb al eens een Europese halve finale gespeeld en dat wil ik wel nog eens. Bovendien... die sfeer van vanavond smaakt naar meer."