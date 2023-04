De grote ommekeer bij Vertonghen: onder Felice Mazzu was hij niet overtuigd, onder Riemer wel

Wie Jan Vertonghen voor het WK zag spelen, meende te maken te hebben met een typisch geval van een speler die kwam uitbollen. Wie hem nu ziet spelen, zal er nooit aan denken om hem een 'uitboller' te noemen.

Vertonghen is de patron geworden die Anderlecht hoopte dat hij zou zijn. Maar begin dit seizoen was dat - zeker in deze mate - nog niet het geval. Met Wesley Hoedt en Hendrik Van Crombrugge liepen er twee jongens rond met een grote persoonlijkheid.

Vertonghen is nooit in zijn carrière de absolute kapitein moeten zijn. Altijd waren er wel andere jongens die die rol op zich namen. Harry Kane bij Tottenham, Vincent Kompany bij de Rode Duivels. Maar nu heeft hij die rol echt op zich genomen.

Jong veulen

Toen hij bij Anderlecht aankwam was het een boeltje en zag hij niet meteen waar het naartoe ging. Elke week was er wel iets. Nu zijn de zaken duidelijk. Met Jesper Fredberg en Brian Riemer is er normaal gezien ook voor continuïteit gekozen en de twee Denen hebben Vertonghen heel belangrijk gemaakt.

Hij werd ook volledig gebrieft over waar ze naartoe willen. "Vertonghen dartelt over het veld als een veulen van 25", zei Rier gisteren. "Hij moest gewoon een project hebben waar hij in geloofde", bevestigde Riemer dat Vertonghen zich in het voetbal van Felice Mazzu niet echt kon vinden.

De verdediger heeft nog één jaar contract over, maar voelt zich weer top. "Hij heeft zijn tweede carrière-adem gevonden", zei Riemer nog. "Hij werkt hard om het allemaal te laten slagen. Hij staat volledig achter de visie en neemt jongeren, maar ook ouderen bij de hand."

Oud en jong krijgt tirade

Klopt, want tegen AZ stak hij zowel tegen Moussa N'Diaye als tegen Lior Refaelov een tirade af. Toen die laatste een bal verloor die hij makkelijk had kunnen terugspelen, wees Vertonghen hem daar kordaat op. De eerste kreeg onder zijn voeten toen hij de buitenspelval helemaal open zette.

Vraag is nu of Vertonghen dit niveau kan aanhouden volgend seizoen en er daarna nog eentje wil aanbreien. Want de volgende twee seizoenen willen de Denen verdere stappen zetten op de terugweg richting top. En een goeie Vertonghen zou daar wel eens cruciaal in kunnen blijken te zijn.