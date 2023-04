Voormalige vedette van Anderlecht waarschuwt dat ze zich niet rijk mogen rekenen

Dankzij de 2-0 thuisoverwinning van vorige week lijkt de halve finale van de Conference League al bijna binnen voor Anderlecht. Ze kunnen maar beter anders voor de dag komen dan tegen Racing Genk meent deze voormalige vedette van het huis.

Bertrand Crasson heeft niet gesmaakt dat sommigen menen na de 2-0 tegen AZ al in de halve finale te zijn beland. "Ik had het gevoel dat we deze overwinning een beetje te veel vierden alsof de kwalificatie al binnen was. Niet zozeer aan de kant van de spelers, ook al hebben sommigen het al over het winnen van de Conference League... maar de kant van de pers", verklaart de voormalige Anderlechtspeler bij Walfoot.

"We kennen de Nederlanders en hun ego, maar feit is dat ze eerder Anderlecht EN AZ slopen voor het geleverde spel". Ik denk dat AZ dit keer onder druk zal staan ‚Äč‚Äčen bereid is alles te geven. Het zal niet gemakkelijk zijn voor dit Anderlecht en ik denk dat we daar rekening mee moeten houden".

Een heilzame nederlaag in Genk?

"Verliezen op Genk, dat kan gebeuren. Maar van 2-1 naar 4-1 was er echt een groot gebrek aan concentratie", betreurt Crasson. "Je laat ruimte die deze donderdag niet mag vallen. We weten dat het een jong, onregelmatig team is. Sommigen presteren ook anders, afhankelijk van of ze in Europa of in de competitie spelen...".