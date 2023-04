Riemer verrast na zege tegen AZ: "Eigenlijk was en is mijn doel niet om play-off 2 te halen"

Brian Riemer heeft normaal al een grote glimlach, maar die was na de overwinning tegen AZ nog net iets breder. De coach van Anderlecht zag zijn ploeg een serieuze optie nemen op de halve finale van de Conference League: "Maar er is niets gevierd in de kleedkamer."

Uiteraard was Riemer wel blij met de zege, want daar doet hij het uiteindelijk voor. "We hebben wel nog niets gewonnen. AZ zal er volgende week nog vol voor gaan. Als de match begint, staat het in mijn hoofd 0-0."

Maar intussen zie je wel de progressie bij Anderlecht, dat nu al zes wedstrijden op rij de nul houdt. "Weet je, ik heb dat al gezegd toen ik hier aangesteld werd. Ik ben eigenlijk niet bezig met play-off 2. Ik wil Anderlecht progressie zien maken en terugbrengen waar het hoort."

"In mijn hoofd zit ik al veel en veel verder. We willen play-off 2 spelen, maar de situatie waarin we begonnen was niet in ons voordeel. Als we tien weken meer hadden gehad, dan ben ik er zeker van dat we nu niet met die vraag bezig waren."

Maar Anderlecht is wel een ploeg geworden die defensief stevig staat. En daar heeft Jan Vertonghen een niet onbelangrijke rol in. "Zei Vertonghen dat we voetballen met een groot hart? Het is teamspirit met een eigen speelstijl. Weet je, een ploeg heeft een duidelijke structuur nodig. We kunnen enkel winnen door hard te werken. En ik ben blij dat iedereen dat ook doet."