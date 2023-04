De Anderlecht-speler die altijd blijft gaan: "Vermoeidheid zit in het hoofd"

Hij moet een extra paar longen hebben, want er zit geen verschil op de Majeed Ashimeru van de eerste minuten en die van de laatste. De Ghanees blijft lopen en bekroonde dat nu ook met een heel belangrijk doelpunt.

Ashimeru is de moderne box-to-box. En de laatste weken heeft hij een stap naar voor gezet. Op de persconferentie kreeg Riemer ook de stelling voorgelegd dat voor deze Ashimeru de clubs straks in de rij gaan staan. Het antwoord was duidelijk: "We hebben geen enkele intentie om hem te verkopen!"

Ashimeru dankt zijn coach voor die woorden. "Het is dankzij hun vertrouwen dat ik rendeer", zei hij. "Dat ik nu ook eindelijk eens scoor? Ik scoorde nog nooit in Europa, dus dit is voor mij het mooiste doelpunt uit mijn carrière. Ik kreeg daar wel eens kritiek voor, dus dit doet wel deugd en moet ik vieren."

Nog straffer is dat hij de ramadan volgt en dus niets eet als de zon nog schijnt. Zondag zal hij tegen Genk zijn prestatie moeten herhalen. "We willen niet kiezen tussen Europa en de competitie. We zijn nog altijd Anderlecht, en dan moet je zowel op de halve finales van de Conference League mikken als op die play-offs. Zondag tegen Genk gaan we er weer vol tegenaan. Vermoeidheid zit in het hoofd."