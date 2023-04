Bart Verbruggen zegt waar het op staat na zege van Anderlecht tegen AZ

RSC Anderlecht boekte een knappe 2-0-overwinning tegen AZ in de Conference League. De halve finales lonken al.

Bart Verbruggen zag zijn RSC Anderlecht een perfecte wedstrijd spelen. “Weinig kansen weggeven en de kleine kansjes afmaken”, vertelt hij bij Sporza. “Het was mooi om te zien hoe onze jongens het afmaakten.”

Zes keer wist Verbruggen de laatste wedstrijden de nul te houden. De ploeg verloor ook al zeven keer op rij niet. “De clean sheets zijn niet mijn prestatie, wel van het team. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in het collectief.”

Zekerheid over een plekje in de halve finales heeft Anderlecht volgens Verbruggen hoe dan ook nog niet. “We hebben nog geen seconde dat gevoel gehad. We hebben nog een cruciaal duel in Alkmaar voor de boeg.”

Zo wou Brian Riemer ook niet dat er gevierd werd in de kleedkamer na de overwinning. Deze wedstrijd bestaat immers uit twee delen en paarswit is nog maar halfweg. Ook al liggen de kaarten goed, toch kan er nog van alles gebeuren.