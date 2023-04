Nederlandse kranten keihard voor... Anderlecht: "Armtierig", "Topclub in verval" en nog meer leuks

De Nederlandse kranten vinden dat AZ zich moet schamen om tegen dit Anderlecht te verliezen. De teneur zowat overal is dat Anderlecht een armzalig niveau haalde en AZ daar nog onder ging.

Da's toch wel opmerkelijk. "AZ moet zich schamen voor de nederlaag. Niet alleen vanwege het onthutsend zwakke spel in het Astridpark, maar ook gezien het armetierige niveau van de opponent", klinkt het in De Telegraaf.

"Jansen gaf een dag voor de wedstrijd nog hoog op over Anderlecht, maar dat sloeg helemaal nergens op. ’Paars-wit’ staat niet zo maar negende in de Belgische competitie, maar zegevierde dankzij treffers van de beperkte Panamese spits Michael Murillo en Majeed Ashimeru.”

Eenzelfde teneur in de Volkskrant. "Niet alles is verloren, want Anderlecht is bepaald geen wonderploeg. Minimaal twee keer scoren in Alkmaar, het kan best. Maar AZ bleef met name voor de rust ver verwijderd van het niveau dat de ploeg kan halen, het niveau dat nodig is om de halve finales te bereiken ten koste van de Belgische middenmoter, want meer is Anderlecht niet."

En nog eentje: "AZ ging onderuit bij een veel efficiënter Anderlecht. De Brusselse ploeg mag een topclub in verval genoemd worden", klinkt het in Trouw. "In weinig doet de huidige selectie nog herinneren aan de Belgische grootmacht die 34 keer landskampioen werd en in de jaren zeventig en tachtig triomfeerde in Europa."