Perfecte avond voor RSC Anderlecht? Vandenbempt schat in of halve finale al binnen is

RSC Anderlecht won donderdagavond met 2-0 van AZ in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League.

Het werd een perfecte avond voor RSC Anderlecht. Het wist uit de wedstrijd tegen AZ Alkmaar het maximale te puren. Er waren weinig kansen, maar paarswit scoorde wel twee heerlijke doelpunten.

“In een niet zo ver verleden was die efficiëntie nochtans een geweldig probleem. Daarnaast speelde Anderlecht ook heel compact”, vertelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Is Anderlecht nu al zeker van de halve finale in de Conference League? “Dat denk ik dan ook weer niet. Er schuilt zeker nog gevaar in AZ voor eigen publiek - dat bewezen ze al tegen Lazio. Misschien zullen hun bepalende spelers Karlsson en Pavlidis dan ook iets verder staan.”

Maar tegen Villarreal liet Anderlecht ook al zien dat het zo’n wedstrijd kan overleven. “Bovendien is het een geweldig mentaal voordeel dat ze al zes (!) matchen op een rij geen doelpunt incasseerden. In Alkmaar moeten ze wel proberen om er iets beter uit te komen op de tegenaanval, maar voor 2-0 had iedereen op voorhand getekend.”

Voor Vandenbempt volgt er volgende week dan ook een afspraak met de geschiedenis, want het is al van 1990 geleden dat Anderlecht nog eens een Europese halve finale speelde.