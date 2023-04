Brian Riemer duidt aan waar het grote probleem van Anderlecht lag: "Dat veranderde de dynamiek helemaal"

Het was moeilijk om de ontgoocheling te verstoppen bij Anderlecht. Maar Brian Riemer verloor toch zijn gevoel voor relativeren niet na de pijnlijke uitschakeling in Alkmaar.

Brian Riemer probeerde ondanks de teleurstelling de slechte prestatie van Anderlecht in het AFAS Stadion te verwoorden. "We hadden een spelplan, een strategie, maar nog voordat de wedstrijd echt begon, stonden we met 1-0 achter door een lichte penalty", betreurt de Deen.

"Verder voelde ik dat het team een ​​beetje in shock was. De sfeer, de druk van de tegenpartij, we zijn er slecht mee omgegaan", erkende Riemer. "Om onze voorsprong van twee doelpunten zo snel tot nul te zien teruglopen, dat veranderde de dynamiek van het spel volledig."

De voetbalgoden waren deze keer niet met ons

Anderlecht kon wonder boven wonder toch de strafschoppenreeks halen. "We hebben ons goed gehergroepeerd, denk ik, ook al leverde AZ een zeer goede prestatie en zetten ze ons onder druk. Maar we hebben zelf geen gevaar kunnen creëren."

"Uiteindelijk draait het allemaal om die strafschoppen en de voetbalgoden waren in die gevallen eerder met ons. Dit keer hebben we aan het kortste eind getrokken", concludeerde Riemer, die weigerde de schuld bij de ene of de andere speler te schuiven (wij haalden Amir Murillo aan).

"We winnen en verliezen als team. De jongeren waren geschrokken door de sfeer. Een ervaren speler als Murillo kan ook een fout maken. Het is een collectieve fout."