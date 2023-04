Ryan houdt woord aan Brugse fans en laat dat achteraf duidelijk weten aan Anderlecht: "Wie laatst lacht..."

De grote held van AZ werd donderdagavond Mathew Ryan. De Australische doelman pakte de strafschoppen van Jan Vertonghen en Kyllian Sardella, waardoor de Nederlanders naar de halve finale mochten. De doelman had het zelfs vooraf voorspeld.

Er was veel te doen rond een uitspraak van Ryan voor de dubbele confrontatie: "Ik moet winnen voor mijn Brugse vrienden", klonk het toen. Na de heenmatch werden zijn woorden overal gedeeld met het nodige sarcasme.

"Zij lachten vorige week, maar wij lachen het laatst", zei hij ons gisteren. "Of het extra speciaal is om van Anderlecht te winnen met mijn Brugs verleden? Ja, toch wel. Het maakt voor mij dat het de kers op de taart is. Iedereen weet van mijn Brugs verleden en dat doet dan toch deugd dat je wint van een voormalig aartsrivaal."

De gespierde verschijning van de doelman boezemt ontzag in. Ook bij de strafschopnemers? "Ik was goed voorbereid gewoon. Je speelt zoals je traint en leeft. Ik eet goed, slaap goed, verzorg me... Dat betaalt zich ooit uit. Of ik gokte? Laten we zeggen dat het een 'educated guess' was bij die penalties."