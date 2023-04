Anderlecht nu ook in grote problemen voor de match van de laatste strohalm zondag

120 minuten afzien, dat kruipt in de kleren hoor. Anderlecht heeft zondag nog een waterkansje om zijn seizoen niet te zien eindigen. Maar zelfs winnen van KV Mechelen zal niet evident worden.

Voor KV Mechelen is het de laatste voorbereiding voor de bekerfinale en ze zullen dus nog gebrand zijn op een goed resultaat/goeie prestatie. En Anderlecht? Dat likt zijn wonden. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal.

Paars-wit is immers diep moeten gaan en zag verschillende jongens met klachten uitvallen. Amir Murillo is sowieso weken uit met een hamstringblessure die hij opliep na een sprintje tegen AZ. Ook Islam Slimani lijkt niet fit te zullen geraken. En dan is de vraag hoe het gesteld is met Benito Raman.

De kans is dan ook groot dat Mario Stroeykens zondag in de spits zal moeten spelen. En wat met Francis Amuzu? Ook die liep te trekkebenen naar het einde toe. Veel vragen waar Riemer een antwoord op zal moeten vinden. Want het seizoen eindigen met een nederlaag zou nog meer pijn doen.