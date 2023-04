Vertonghen en Verbruggen snappen er geen snars af: "Dat ben ik me nu al een paar uur aan het afvragen"

Met 2-0 voorsprong de wedstrijd beginnen en nog geen kwartier later alles moeten herdoen. Da's om je schoenen op te eten, zeker als verdediger en doelman. Jan Vertonghen en Bart Verbruggen werden er dan ook gek van.

Laten we wel duidelijk maken dat Jan Vertonghen daar weinig mee te maken had. Het was Amir Murillo die eerst een penaltyfout maakte en daarna het buitenspel ophief bij de tweede goal. "We wisten nochtans dat ze gevaarlijk gingen zijn op diepe ballen...", zuchtte Vertonghen. "Het was gewoon slecht verdedigd."

"Dat de flanken veel ruimte kregen? Het waren niet enkel de flanken, maar heel de ploeg. We kwamen overal te laat en gaven hen te veel vrijheid. Zij waren beter met de bal. We konden geen twee keer over de middenlijn komen en ook met diepteballen lukte het niet. Schrik? Nee, we kwamen net met veel vertrouwen."

Wat er dan juist gebeurde, is ook voor Bart Verbruggen een raadsel. "Hoe we zo aan de match kunnen beginnen? Ik vraag het mezelf ook al een paar uur af, heel vaak zelfs", zei een gefrustreerde doelman. "Ik begrijp het niet. Ik heb er nog geen antwoord op."

"Dat mag je nooit doen als ploeg. Zij gaan er dan in geloven. Na de 2-0 denk je helemaal van 'shit'. We moeten eerlijk zijn en dat doet pijn: de betere ploeg heeft vandaag gewonnen. We hebben ook niet veel gecreëerd. We kwamen niet in ons eigen spel."