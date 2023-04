Marc Degryse zag maar één iemand op niveau bij RSC Anderlecht, gevolgen desastreus

De droom van een Europese halve finale voor RSC Anderlecht was na 13 minuten al weg. En dat heeft volgens Marc Degryse zijn gevolgen.

Wat een dramatische start van RSC Anderlecht, in de terugmatch van de kwartfinale van de Conference League op bezoek bij AZ Alkmaar.

“Ik zag totáál geen scherpte bij Anderlecht”, vertelt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. “Ze verzopen allemaal, op oudgediende en kapitein Jan Vertonghen na. Rampzalig, ik kan het niet anders zeggen.”

De uitschakeling in Europa is één iets, maar zondag wacht de troepen van Brian Riemer een nieuwe afspraak. Dan moeten ze proberen de achtste plaats in de Jupiler Pro League te pakken, anders zit het seizoen er helemaal op.

“Eigenlijk speelden ze naar het beeld van hun tiende plek in de competitie. Zondag is het voor hen gedaan. Kunnen ze zich gaan herbronnen op vakantie, want het is niet meer om aan te zien. Voor Anderlecht was dit echt een prestatie om beschaamd over te zijn”, besluit Degryse.