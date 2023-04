Nederlandse pers heeft enorm veel medelijden met Jan Vertonghen

RSC Anderlecht ging donderdagavond met de billen bloot in Alkmaar. Het leverde een wel heel zwakke prestatie af.

RSC Anderlecht is uitgeschakeld in de Conference League. Op basis van wat de spelers van trainer Brian Riemer donderdagavond op het veld brachten konden ze geen enkele aanspraak maken op de kwalificatie voor de halve finale.

Na de heenmatch, nochtans met 2-0 gewonnen, was de Nederlandse pers al bijzonder kritisch over het voetbal van RSC Anderlecht en dat was na de belabberde prestatie in de terugmatch nog een potje straffer.

“De mannen uit Brussel leken soms wel bedwelmd door een of ander raar middel. Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien in Alkmaar, tart vrijwel elke beschrijving. Het leek alleen in de verte op voetbal”, schreef de Volkskrant.

De analist had zelfs medelijden met Jan Vertonghen. “Verdedigers bleven ver weg bij tegenstanders. Aanvoerder Jan Vertonghen kon wijzen en roepen wat hij wilde, hij leek op een onderwijzer die zich richtte tot leerlingen met oordoppen in de puberteit.”