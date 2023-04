Nederlandse kranten maken Anderlecht helemaal belachelijk: "Waren ze wezen dansen?" en "Bedwelmd door een of ander raar middel"

De Nederlandse kranten zagen het vorige week al en haalden nu ook hun gram nadat AZ in alle opzichten beter was dan Anderlecht. In de media wordt paars-wit er met de grond gelijkgemaakt.

Volkskrant: “Hoe ontstellend zwak was Anderlecht. Hoe Anderlecht eerder van Villarreal heeft gewonnen, is een raadsel. De eens zo grote club uit Brussel hield vrijwel geen bal vast. Verdedigers bleven ver weg bij tegenstanders. Combinatievoetbal ontbrak volledig.

"Mannen stonden verkeerd opgesteld. Aanvoerder Jan Vertonghen kon wijzen en roepen wat hij wilde, hij leek op een onderwijzer die zich richtte tot leerlingen met oordoppen in de puberteit.”

Trouw: “De thuisclub werd geholpen door een stuntelend Anderlecht, dat liet zien waarom het als voormalig topclub is afgedaald naar de tiende plaats in de Belgische competitie. Vooral de defensie, bestaande uit Murillo, Debast, Ndiaye en oud-Ajacied Vertonghen, viel uit de toon. Het probeerde onverbeterlijk op te bouwen, een vaardigheid waar het viertal niet allen bekwaam in is.”

“AZ had donderdag met voor Europese kwartfinales unieke cijfers kunnen winnen van Anderlecht, dat soms bedwelmd leek door een of ander raar middel. Waren ze wezen dansen, de mannen uit Brussel? Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien in Alkmaar, tart vrijwel elke beschrijving. Het leek alleen in de verte op voetbal.”

Algemeen Dagblad: “AZ kan het zich afvragen hoe het vorige week in Brussel van de Belgische nummer tien heeft kunnen verliezen en het zichzelf in zo’n lastig parket heeft gebracht. Pas vanavond leken ze te beseffen dat ze moesten doordrukken.”