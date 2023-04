Emotionele Anderlecht-speler reageert op uitfluiten en kritiek van eigen fans: diep in de put

In zak en as zat hij gisterenavond. Francis Amuzu had zo graag die halve finale van de Conference League gespeeld. Maar het was niet enkel het verlies tegen AZ dat hem stoorde.

"Ciske, mogen we je iets vragen?", vroegen we hem toen hij passeerde op weg naar de bus. "Nee, ik zeg nu liever niks", kwam het antwoord. Met een wel heel treurig gezicht antwoordde hij dat. Een paar uur later verscheen er op zijn Instagram een bericht: "The Most Hated".

Navraag leerde ons dat hij door enkele meegereisde Anderlecht-fans op de korrel was genomen en verwijten toegeslingerd kreeg.

Nu was Amuzu niet op niveau, maar wie wel bij Anderlecht? Sugawara had hem deze keer wel goed onder controle, maar dat was nog geen reden om hem zo aan te pakken, want hij moest zelfs als diepe spits gaan acteren.