Live. Transfernieuws 30/8: nog een uitgaande transfer bij Anderlecht, drukke dag bij Genk
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
David Hubert ziet nog één van zijn basisspelers vertrekken: "Het is een kloteperiode"
Union heeft de Brusselse derby tegen Anderlecht met overtuiging gewonnen, maar de zege heeft ook een ander verhaal verteld. Mohammed Fuseini, die in het seizoensbegin nog een vaste waarde was, ontbrak volledig in de selectie. Alles wijst erop dat de aanvaller net als enkele andere basisspelers op weg is naar de uitgang. (Lees meer)
'Knaltransfer Fernandez-Pardo plots in stroomversnelling dankzij oude bekende'
Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille. De 21-jarige Rode Duivel, die vorig seizoen indruk maakte en ondertussen zijn eerste selecties voor België én het WK 2026 achter de rug heeft, zet zijn club onder druk voor een transfer. Het dossier zou nu weleens in een stroomversnelling kunnen komen. (Lees meer)
Anderlecht doet nog overbodige middenvelder van de hand: akkoord bereikt
Cedric Hatenboer heeft een nieuwe club gevonden. De 21-jarige middenvelder verlaat Anderlecht en gaat volgens het Nederlandse Rijnmond aan de slag bij Sparta Rotterdam. Hatenboer werd zondag medisch gekeurd en zou maandag zijn handtekening zetten op Het Kasteel. (Lees meer)
Laatste horde is genomen: KRC Genk verliest absolute sterkhouder
Deze keer lijkt het dan toch echt zover voor Zakaria El Ouahdi. Na meerdere mercato’s waarin hij aan een stap naar een grotere competitie werd gelinkt, staat de Marokkaanse international nu voor een transfer. KRC Genk en Hamburger SV hebben een akkoord bereikt over de 24-jarige flankverdediger. De medische testen zijn achter de rug. Maandag tekent El Ouahdi zijn contract. (Lees meer)
Anderlecht heeft nieuwe transfer beet: wordt hij de oplossing voor de (duidelijke) problemen?
De 3-0 nederlaag tegen Union heeft bij Anderlecht nog maar eens blootgelegd waar de grootste problemen momenteel liggen. Paars-wit werd niet alleen voetballend, maar vooral ook fysiek afgetroefd. Op het middenveld had de ploeg van Vitor Bruno het bijzonder moeilijk om de duels te winnen en controle over de wedstrijd te krijgen. Intussen lijkt sportief directeur Antoine Sibierski dicht bij een antwoord te staan: Santi García van Gil Vicente. (Lees meer)
OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwste aanwinst helemaal beet
KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. Het stelt Benjamin Tahirović voor, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. Genk heeft zijn nieuwe middenvelder zo helemaal beet. (Lees meer)
'KV Mechelen aast op middenvelder van Champions League-club'
KV Mechelen speelde zaterdag gelijk op het veld van La Louvière en blijft zo op zoek naar een eerste competitiezege. Wat ze ook nog zoeken Achter de Kazerne is een centrale middenvelder. Voor die positie komt een speler van PSV Eindhoven in beeld. (Lees meer)
'STVV aast op verdediger die aan Anderlecht werd gelinkt'
Sint-Truiden is zondag met 1-4 gaan winnen op het veld van Royal Antwerp FC. De Kanaries maken daardoor een sprongetje in het klassement. Ondertussen blijven ze ook de mercato afspeuren op zoek naar versterkingen. Een Franse verdediger zou een voorstel hebben ontvangen van de Limburgers. (Lees meer)
OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet
Arthur Theate is officieel opnieuw speler van Bologna. De Rode Duivel keert terug naar de club waar hij eerder al doorbrak in de Serie A. Bologna huurt de 26-jarige verdediger van Eintracht Frankfurt tot 30 juni 2027 en heeft ook een aankoopoptie bedongen. (Lees meer)
Nice wint de strijd om ex-speler Union SG
OGC Nice staat op het punt om Mohamed Amoura naar de Ligue 1 te halen. De Franse club voert vergevorderde gesprekken met VfL Wolfsburg over een huurdeal voor de Algerijnse international, inclusief een aankoopoptie van 20 miljoen euro.
Nice wil zijn aanval nog versterken na de komst van Elye Wahi en ziet in Amoura een speler die meteen voor snelheid, diepgang en doelgevaar kan zorgen. De voormalige publiekslieveling van Union SG zou zelf gekozen hebben voor een transfer naar de Côte d'Azur.
🚨BREAKING: 🔴⚫🇩🇿 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2026
❗️Malgré l’intérêt de plusieurs clubs dont Lyon / Al-Sadd, Mohamed Amoura a CHOISI Nice.
🤝 Accord total trouvé entre l’OGC Nice et Wolfsburg pour le prêt de l’attaquant algérien.
✈️ Amoura s'envolera demain après-midi en Côte d’Azur pour finaliser… pic.twitter.com/e1zRvC4Em0
Nice wint strijd om Algerijnse international
Amoura genoot deze zomer belangstelling van meerdere clubs. Olympique Lyon, Stade Rennais, Udinese en Olympique Marseille werden allemaal genoemd, terwijl ook het Qatarese Al-Sadd geïnformeerd zou hebben naar de voorwaarden.
Volgens transferspecialist Santi Aouna heeft Nice echter een volledig akkoord met Wolfsburg over de uitleenbeurt. De 26-jarige aanvaller wordt op korte termijn aan de Franse Rivièra verwacht om zijn medische tests af te leggen. Daarna kan de transfer officieel worden afgerond.
OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis
Ali Camara staat voor een opvallende transfer. De 18-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij OH Leuven en KRC Genk, is op weg naar Juventus. De Italiaanse topclub wil hem onderbrengen bij Juventus Next Gen, het beloftenteam dat uitkomt in de Italiaanse competities. (Lees meer)
Verschillende clubs azen op Mitongo (ex-Standard)
René Mitongo lijkt deze zomer al opnieuw te vertrekken bij Trabzonspor. De 18-jarige spits, die zijn opleiding genoot bij Standard, streek eind juli neer in Trabzon voor een bedrag van drie miljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zijn geschatte marktwaarde. Hij zette er zijn handtekening onder een contract tot 2030.
Een definitief vertrek is niet aan de orde, maar een uitleenbeurt dringt zich wel op. Bij Trabzonspor is de concurrentie in de aanval bijzonder groot, terwijl de Turkse club nog extra versterking zoekt.
Mitongo dreigt zonder plaats te vallen bij Trabzonspor
Trabzonspor pakte deze zomer onder meer uit met de komst van Mohamed Salah, een van de opvallendste transfers in de Süper Lig. Ook Paul Onuachu behoort tot de concurrenten van Mitongo in de spits.
De club wil voor het sluiten van de transfermarkt mogelijk nog een ervaren centrumspits aantrekken. Een uitleenbeurt werd daardoor al snel naar voren geschoven als een logische oplossing.
Er speelt ook een administratief element mee. Turkse eersteklassers mogen maximaal veertien buitenlandse spelers in hun kern hebben, waaronder minstens vier voetballers jonger dan 23 jaar. Trabzonspor zit aan dat plafond en moet ruimte maken indien er nog een buitenlandse spits arriveert. Mitongo zou daarom tijdelijk elders ervaring moeten opdoen.
Turkse clubs en Portugal volgen de Belgische U19-international
Een verhuur binnen de Turkse hoogste afdeling behoort tot de mogelijkheden. Dat zou Mitongo de kans geven om zich aan te passen aan de competitie en tegelijk regelmatig speelminuten te verzamelen.
Volgens onze informatie worden Kocaelispor en Gençlerbirligi genoemd als mogelijke bestemmingen. Vooral Gençlerbirligi is opvallend: die club leek eerder Dennis Ayensa vast te leggen, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. De mislukte deal van Ayensa kan zo een opening bieden voor Mitongo.
'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'
KAA Gent heeft met Balikwisha alvast een aanvallende versterking in huis gehaald, maar het team zou nog verder op de ingeslagen weg willen gaan. Daartoe zijn ze ook uitgekomen bij Lenny Joseph, een aanvaller die ook nog op (Lees meer)
Guiagon heeft eerste minuten al gespeeld
Parfait Guiagon heeft zijn eerste minuten voor Al-Taawoun al achter de rug. De voormalige smaakmaker van Charleroi liet zich meteen opmerken in de Saudi Pro League, al kon hij een nederlaag tegen Al-Nassr niet vermijden.
Guiagon was het seizoen nochtans sterk begonnen bij Sporting Charleroi. Hij werd zowel in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano als op de openingsspeeldag tegen OH Leuven uitgeroepen tot man van de match.
Transfer heel snel geregeld na moeilijke momenten
Toch was de relatie tussen de Ivoriaanse aanvallende middenvelder en de clubleiding al langere tijd verzuurd. Het dieptepunt volgde na een aanvaring met Mehdi Bayat in de tunnel van het Stade du Pays de Charleroi. Daarna ontbrak Guiagon in de selectie voor de duels in Lommel en tegen KV Mechelen, twee wedstrijden die de Zebra's wel wisten te winnen.
Officieel stond Guiagon aan de kant met een medisch attest, maar achter de schermen werkte hij aan een transfer naar Al-Taawoun. Nog voor de overgang officieel werd bevestigd, nam hij al afscheid van Charleroi en trainde hij mee met zijn nieuwe ploeg in Saudi-Arabië
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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