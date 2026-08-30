Anderlecht doet nog overbodige middenvelder van de hand: akkoord bereikt

Cedric Hatenboer heeft een nieuwe club gevonden. De 21-jarige middenvelder verlaat Anderlecht en gaat volgens het Nederlandse Rijnmond aan de slag bij Sparta Rotterdam. Hatenboer werd zondag medisch gekeurd en zou maandag zijn handtekening zetten op Het Kasteel.

Voor Hatenboer betekent de transfer een terugkeer naar zijn geboortestad én naar de Eredivisie. De middenvelder maakte bij Excelsior naam als een van de interessante jonge talenten op de Nederlandse velden. Anderlecht zag voldoende potentieel om in de zomer van 2025 ongeveer 2,5 miljoen euro voor hem neer te tellen.

Die investering leverde in Brussel uiteindelijk weinig rendement op. Hatenboer slaagde er nooit in om zich een vaste plaats in de basiself van Anderlecht toe te eigenen. De concurrentie op het middenveld was groot en de Nederlander kon de sportieve staf onvoldoende overtuigen.

Van grote investering naar overbodige speler

De transfer paste nochtans in de strategie van Anderlecht om jonge spelers met groeipotentieel aan te trekken. Hatenboer had bij Excelsior laten zien dat hij over de nodige intensiteit en technische kwaliteiten beschikte, maar in Brussel kwam die ontwikkeling tot stilstand.

Afgelopen winter werd daarom beslist om hem opnieuw ervaring te laten opdoen in Nederland. Hatenboer werd voor een half seizoen uitgeleend aan Telstar, waar hij in totaal zeventien officiële wedstrijden speelde.

Ook die uitleenbeurt bleek echter onvoldoende om zijn toekomst in Brussel nieuw leven in te blazen. Bij Anderlecht werd duidelijk dat Hatenboer niet langer noodzakelijk was binnen de plannen van de sportieve leiding. Een definitieve transfer is dan ook de meest logische oplossing.



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Terugkeer naar Rotterdam

Sparta biedt hem nu de kans om zijn carrière opnieuw te lanceren. Trainer Rogier Meijer krijgt er een extra optie op het middenveld bij en Hatenboer keert terug naar de competitie waarin hij eerder zijn doorbraak forceerde.

Het is bovendien een pikante transfer in Rotterdam. Hatenboer komt immers over van Anderlecht, maar zijn nieuwe club verloor zaterdag nog de stadsderby tegen zijn voormalige werkgever Excelsior. Sparta ging in blessuretijd met 2-1 onderuit.