'KV Mechelen aast op middenvelder van Champions League-club'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'KV Mechelen aast op middenvelder van Champions League-club'
Foto: © photonews
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KV Mechelen speelde zaterdag gelijk op het veld van La Louvière en blijft zo op zoek naar een eerste competitiezege. Wat ze ook nog zoeken Achter de Kazerne is een centrale middenvelder. Voor die positie komt een speler van PSV Eindhoven in beeld.

KV Mechelen toont concrete interesse in Sol Sidibé

KV Mechelen is dit seizoen aarzelend uit de startblokken geschoten. De Maneblussers verloren van KAA Gent en Charleroi en speelden tussendoor gelijk tegen Standard. Op het veld van La Louvière pakte KVM zijn tweede punt van de competitie, maar met twee op twaalf oogt het rapport niet positief. KVM had de wedstrijd bij La Louvière wel kunnen winnen, besefte ook Fred Vanderbiest.

Malinwa zag enkele belangrijke spelers vertrekken, maar wil zich volgens Sacha Tavolieri zelf nog eens roeren op de transfermarkt. De journalist maakt op X gewag van concrete interesse in Sol Sidibé. Dat is een 19-jarige centrale middenvelder van de Nederlandse kampioen PSV met zowel de Engelse als de Franse nationaliteit.

Ervaring in de Keuken Kampioen Divisie

De scouts van KV Mechelen zijn op zoek naar een centrale middenvelder en Sidibé zou op hun shortlist staan. Volgens Tavolieri zou er de komende dagen vooruitgang geboekt kunnen worden in de gesprekken. De speler heeft bij PSV nog een contract tot medio 2029 en moet volgens Transfermarkt 1 miljoen euro kosten.

Sidibé is met zijn 19 jaar nog piepjong en kwam bij PSV dan ook vooral uit voor het tweede elftal. Vorig seizoen was hij daar goed voor 38 optredens in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, waarvan 24 in de basis. Hij scoorde daarin één goal en gaf één assist. Hij kwam ook één keer in actie in de UEFA Youth League.

Dit seizoen zit hij aan vier wedstrijden en één doelpunt. Dat doelpunt scoorde hij afgelopen vrijdag in een 2-2-gelijkspel tegen RKC Waalwijk. Sidibé speelt sinds de zomer van 2025 voor PSV, dat hem destijds voor 2,25 miljoen euro weghaalde bij Stoke City.

Sidibé speelde voor de eerste ploeg van Stoke City

Terwijl hij bij PSV nog wacht op zijn debuut voor de hoofdmacht, speelde Sidibé bij de Engelse traditieclub 21 wedstrijden voor de eerste ploeg. Twaalf optredens daarvan waren in de Championship. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de rechtsvoetige middenvelder dus wel al wat ervaring in de Engelse en de Nederlandse tweede klasse.

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