OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwste aanwinst helemaal beet

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KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. Het stelt Benjamin Tahirović voor, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. Genk heeft zijn nieuwe middenvelder zo helemaal beet.