‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’

Racing Genk lijkt dicht bij de komst van Niko Sigur te staan. De 22-jarige Canadees van Hajduk Split geniet al langer belangstelling uit Europa, maar een Limburgse transfer komt nu opvallend dichtbij.

Genk trekt de kaart van Sigur

Racing Genk heeft volgens het Kroatische Index een concreet bod uitgebracht op Niko Sigur. De Belgische club zou ongeveer vier miljoen euro willen betalen voor de polyvalente middenvelder van Hajduk Split. Volgens de berichtgeving heeft Genk daarmee de vraagprijs van de Kroatische club benaderd.

Hajduk zou de aanbieding na de Conference League-wedstrijd tegen Raków Częstochowa verder beoordelen. Dat maakt de timing bijzonder interessant, want Sigur wordt verwacht voor het einde van de transferperiode te vertrekken.

Index schreef eerder dat Hajduk voor Sigur ongeveer vier miljoen euro verlangt. De club zit bovendien financieel in een positie waarin inkomsten uit transfers welkom zijn.

Anderlecht wilde hem al eerder

Voor Belgische voetbalfans is Sigur geen onbekende naam. Anderlecht toonde in 2025 al nadrukkelijk belangstelling. Volgens Index stuurde paars-wit destijds zelfs een bod van vier miljoen euro naar Hajduk, maar dat voorstel werd geweigerd. De Kroaten zouden toen minstens tien miljoen euro hebben verlangd. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op vier miljoen euro.

Van Canada naar de Europese markt

Sigur werd op 9 september 2003 geboren in Burnaby, Canada, en bezit zowel de Canadese als Kroatische nationaliteit. Hij doorliep jeugdopleidingen bij Vaughan Azzurri en Radomlje, waarna hij in 2022 bij Hajduk terechtkwam. In april 2023 maakte hij zijn officiële debuut voor de eerste ploeg.





Hajduk verlengde zijn contract eind 2023 tot de zomer van 2028. De club omschreef hem toen als een belangrijke schakel in de eerste ploeg.

Veelzijdige middenvelder met WK-ervaring

Sigur kan als defensieve middenvelder spelen, maar wordt ook als rechtsback en centrale verdediger ingezet. Voor Hajduk kwam hij inmiddels aan ruim honderd officiële wedstrijden. In 2025/26 speelde hij 29 competitieduels, waarvan 24 als basisspeler, met één doelpunt en twee assists.

Ook internationaal groeide zijn status. Sigur koos uiteindelijk voor Canada en verzamelde inmiddels 22 interlands en twee doelpunten. Hij maakte bovendien deel uit van de Canadese WK-selectie.

Een transfer naar Genk zou daarmee een nieuwe stap betekenen voor een speler die Anderlecht eerder al probeerde binnen te halen. Als Hajduk akkoord gaat, krijgt Genk er met Sigur een jonge, tactisch inzetbare middenvelder bij die bovendien al ervaring heeft op internationaal niveau.