Niet voor Club Brugge gekozen: beslissing van Guiagon zette merkwaardig parcours in gang

Parfait Guiagon moest al op jonge leeftijd heel wat hindernissen overwinnen om zijn Europese droom na te jagen. De Ivoriaan trok langs meerdere topclubs, wijzigde zelfs tijdelijk van identiteit en vond uiteindelijk via Israël zijn weg naar Charleroi. Zijn parcours verliep allesbehalve rechtlijnig.

Enkele uren nadat Al-Taawoun de transfer bekendmaakte, heeft ook Charleroi het vertrek van Parfait Guiagon naar Saoedi-Arabië officieel bevestigd. De Ivoriaan liet de voorbije periode een wrange nasmaak achter in het Zwarte Land door enkele incidenten buiten het veld. Bij zijn komst wist Charleroi nochtans al dat het een speler binnenhaalde met veel talent, maar ook met een wisselvallig karakter.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 🖤



Le Sporting de Charleroi et Al-Taawoun FC sont parvenus à un accord pour le transfert de Parfait Guiagon. Bonne route à notre magicien ! 🪄



🔗 https://t.co/PDZ599qIi6#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/EIQwgONduO — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) August 26, 2026

Op zijn zestiende werd Parfait Guiagon verkozen tot grootste belofte van de Ivoriaanse competitie. Bij Africa Sports maakte hij zoveel indruk dat verschillende Europese clubs hem begonnen te volgen. Hij ging onder meer op proef bij FC Barcelona en AS Monaco, maar bij beide clubs kwam het uiteindelijk niet tot een contract.

Een hobbelige weg naar Europa

Terug in Ivoorkust was Guiagon vastberaden om zijn droom waar te maken, zelfs als hij daarvoor ver moest gaan. Als zoon van Séa Guiagon liet hij zich begeleiden door zijn makelaar. Die beschikte over de Franse nationaliteit, wat een eventuele transfer naar Europa eenvoudiger kon maken.

In 2018 kwam België voor het eerst concreet in beeld. Oostende gaf hem een testperiode via Roger Boli, de voormalige spits die vooral naam maakte bij Lens en van wie de zonen Yohan en Kevin eerder al in België speelden.





Die testweek verliep goed, maar opnieuw kwam er geen transfer. Bij het afronden van de deal ontstonden misverstanden tussen de verschillende betrokken partijen, waardoor de komst van Guiagon alsnog afsprong.

Derde poging in de Pro League bracht wel beweging

Guiagon keerde opnieuw terug naar Africa Sports, maar gaf zijn Europese ambities niet op. Even later meldde Club Brugge zich. Dit keer leek het beter te verlopen. Guiagon verklaarde aan het Ivoriaanse medium RTI dat hij een voorcontract had ondertekend in afwachting van zijn achttiende verjaardag.

Toch liep het opnieuw anders. Toen hij achttien werd, koos hij niet voor Club Brugge maar voor Maccabi Tel Aviv, de succesvolste club uit Israël. Daar zou Charleroi hem in 2023 uiteindelijk weghalen.

In de tussentijd had Guiagon ook van makelaar veranderd en opnieuw zijn oorspronkelijke familienaam aangenomen. Later keek hij met spijt terug op de keuzes die hij daarvoor had gemaakt.

“Ik was bereid om heel ver te gaan om bij een Europese club te kunnen spelen, maar niet om mijn ouders af te wijzen. Daar heb ik spijt van. Dat was niet iets wat een zoon hoort te doen. Ik heb mijn excuses aangeboden en intussen is alles opnieuw in orde.”

Ook zijn vertrek bij Charleroi stond uiteindelijk in het teken van excuses. Guiagon vertrok als iemand die wist dat hij soms te ver was gegaan, maar tegelijk geen spijt had van de weg die hij zelf had gekozen. Of anderen het daarmee eens waren of niet, veranderde daar weinig aan.