Sam Baro komt met harde waarschuwing: dit staat Gent te wachten zonder Europees voetbal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Sam Baro komt met harde waarschuwing: dit staat Gent te wachten zonder Europees voetbal
Foto: © photonews
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KAA Gent staat voor een cruciale avond tegen Hibernian. Niet alleen sportief staat er veel op het spel: een uitschakeling heeft volgens voorzitter Sam Baro ook duidelijke financiële gevolgen voor de Buffalo’s.

Geen Europees voetbal, wel een tekort

De inzet in Edinburgh is voor KAA Gent groter dan alleen een plaats in de League Phase van de Conference League. Voorzitter-eigenaar Sam Baro waarschuwt dat een uitschakeling ook financieel voelbaar zal zijn.

Europees voetbal levert de club volgens Baro ongeveer vijf miljoen euro netto op tot half december. Gent rekent bovendien structureel op Europese inkomsten. Vorig seizoen ontbrak Europees voetbal en waren de tv-inkomsten al twee miljoen euro lager.

“Wij budgetteren op Europees voetbal”, zegt Baro in Het Nieuwsblad. Volgens de voorzitter dreigt Gent daardoor bij het neerleggen van de nieuwe jaarrekening met een tekort van ongeveer zeven miljoen euro te starten.

Baro weigert paniek te zaaien

Toch wil de Gentse sterke man absoluut niet doen alsof de club aan de rand van de afgrond staat. De voorbije twee boekjaren leverde Gent volgens hem samen meer dan zeven miljoen euro winst op. Daardoor zou de club over een periode van drie jaar ongeveer break-even draaien.

“KAA Gent zit niet met de strop rond de nek”, benadrukt Baro. “Als het nodig is, schiet ik wel bij. Ik vind nog altijd dat een voetbalclub zelfbedruipend moet zijn, met zijn werking en transfers, maar als het nodig is, zal ik dat toch doen.”

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Ook sportief verandert er veel

De gevolgen van een uitschakeling beperken zich bovendien niet tot de boekhouding. Baro verwacht dat de transfermarkt nog een andere wending kan nemen. Gent wil volgens hem nog één of twee spelers aantrekken, bij voorkeur met snelheid en scorend vermogen.

Omgekeerd kunnen er spelers vertrekken wanneer de League Phase niet wordt gehaald. De voorzitter geeft aan dat het Europese resultaat dus rechtstreeks invloed kan hebben op zowel inkomende als uitgaande transfers.

Dat maakt de return tegen Hibernian bijzonder belangrijk. Na de 0-0 in Gent moet de Buffalo’s donderdag in Edinburgh winnen om door te stoten.

Zelfs Baro bezwijkt onder de stress

De zenuwen lopen intussen ook bij Baro hoog op. Gent heeft zich de voorbije maanden meerdere keren pas in de slotfase verzekerd van kwalificatie. “Ik heb nog nooit zoveel stress gehad als het laatste jaar”, geeft hij toe. De voorzitter zegt zelfs dat hij tijdens wedstrijden soms zijn zitplaats verruilt voor een gang om er rond te ijsberen.

Tegen Hibernian staat er dus veel meer op het spel dan een Europees ticket. Gent speelt ook voor financiële ademruimte, een rustigere transferperiode en de verdere uitbouw van de club.

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