Gilles De Bilde stelt opmerkelijke vraag aan Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is nog lang niet klaar als voetballer, maar kijkt al voorzichtig naar wat daarna komt. Na de Champions League-kwalificatie met Fenerbahçe onthulde de Rode Duivel aan Gilles De Bilde dat hij een duidelijke ambitie heeft.

Lukaku krijgt opvallende vraag

Romelu Lukaku moet bij Fenerbahçe voorlopig genoegen nemen met een rol als invaller. Tegen Olympique Lyon kreeg de Belgische spits opnieuw speelminuten vanaf de bank. Toch was zijn bijdrage belangrijk: in de slotfase fungeerde hij als aanspeelpunt en hielp hij zijn ploeg de kwalificatie over de streep te trekken.

Na afloop kreeg Lukaku een opvallende vraag van analist Gilles De Bilde. Ziet de 33-jarige aanvaller zichzelf na zijn spelerscarrière als trainer? Het antwoord liet weinig ruimte voor twijfel. “Ja, ik denk dat dat de ambitie is na mijn voetbalcarrière om dat te doen”, vertelde Lukaku na de wedstrijd, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Hij kijkt nu al naar Kompany

Lukaku blijkt zich vandaag al bewust bezig te houden met het trainersvak. Daarbij kijkt hij onder meer naar Vincent Kompany, die na zijn spelerscarrière snel de overstap naar het trainerschap maakte.

“Als ik zie hoe Vince dat doet... Iedereen weet dat ik alle wedstrijden bekijk”, aldus Lukaku. De spits bekijkt wedstrijden naar eigen zeggen niet alleen uit interesse, maar ook om tactisch bij te leren en zich beter voor te bereiden.

Dat past bij de evolutie van Lukaku, die zich de voorbije jaren steeds nadrukkelijker als een ervaren leider binnen een ploeg heeft opgesteld. Zijn lange carrière op het hoogste niveau geeft hem bovendien een enorme hoeveelheid praktijkervaring.





Geen speler-trainer zoals Vincent Kompany bij RSC Anderlecht

Toch wil Lukaku niet exact hetzelfde pad bewandelen als Kompany. Een combinatie van voetballer en trainer bij RSC Anderlecht ziet hij niet zitten. “Ik denk niet dat dat voor mij is. Maar gewoon eerst spelen en dan zien we wel”, zegt de spits heel eerlijk.

Daarmee houdt hij de deur naar een trainerscarrière nadrukkelijk open, maar ligt zijn prioriteit voorlopig nog volledig bij zijn eigen loopbaan. Die loopbaan kreeg deze zomer een nieuwe wending. Lukaku verruilde Napoli voor Fenerbahçe, waar hij een contract tekende tot 2028. De transfer werd geraamd op ongeveer zes miljoen euro plus bonussen.

Nog altijd belangrijk voor België

Lukaku werd op 13 mei 1993 geboren in Antwerpen en brak als tiener door bij Anderlecht. Daarna volgden Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, opnieuw Chelsea, AS Roma en Napoli. Bij Inter won hij de Serie A, terwijl hij met Napoli in 2024/25 eveneens kampioen van Italië werd.

Voor de Rode Duivels is hij inmiddels een van de belangrijkste spelers uit de nationale geschiedenis. Transfermarkt noteert 131 interlands en 93 doelpunten. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op zes miljoen euro. Bij Fenerbahçe staat nu eerst een ander doel centraal: opnieuw schitteren op het veld.

De Champions League is een feit en Lukaku wil daarin nog een hoofdrol spelen. Maar één ding lijkt duidelijk: wanneer ‘Big Rom’ uiteindelijk zijn voetbalschoenen opbergt, is de kans groot dat we hem langs de zijlijn terugzien.