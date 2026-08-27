‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’
Foto: © photonews
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Mohamed Guindo zet zijn carrière voort in Zwitserland. De 23-jarige aanvaller verlaat La Louvière en tekent voor twee seizoenen bij FC Aarau, nadat hij eerder indruk maakte tijdens de promotiecampagne van de Wolven.

Nieuwe stap in Zwitserland

De transfer van Guindo naar FC Aarau is definitief. De Zwitserse tweedeklasser haalt de aanvaller weg bij La Louvière en legt hem voor twee seizoenen vast. Daarmee komt een einde aan zijn periode bij de club, waar hij in 2024 neerstreek.

Aarau haalde eerder deze transferperiode ook al Alexis Beka Beka weg bij La Louvière. Guindo wordt er een nieuwe offensieve optie. De Zwitserse club benadrukt in de aankondiging dat de Malinese aanvaller zijn opleiding genoot bij Anderlecht en ervaring verzamelde in België, Italië en Frankrijk.

Acht goals bij de promotie

Guindo groeide bij La Louvière uit tot een belangrijke speler tijdens het seizoen 2024/25. In 26 wedstrijden in de Challenger Pro League scoorde hij acht keer en leverde hij twee assists af. Over alle competities kwam hij dat seizoen aan 29 optredens, acht doelpunten en drie assists.

Die prestaties maakten hem een van de belangrijke krachten achter de promotie naar de Jupiler Pro League. Op het hoogste Belgische niveau kreeg hij echter aanzienlijk minder speelminuten. In de competitie kwam hij in 14 wedstrijden in actie, maar hij wist niet te scoren.

Via Anderlecht en Italië

De in Bamako geboren Guindo begon zijn opleiding bij Académie Jeunesse Molenbeek en trok vervolgens naar Anderlecht. Daarna verhuisde hij naar Italië, waar hij bij Pro Vercelli zijn eerste stappen in het seniorenvoetbal zette.

In het seizoen 2022/23 kwam hij negentien keer in actie voor Pro Vercelli en maakte hij één doelpunt. Een jaar later keerde hij terug naar België bij Zulte Waregem. Daar speelde hij slechts zes officiële wedstrijden voor de eerste ploeg, maar bij de beloften liet hij zich volgens FC Aarau wel nadrukkelijk zien. Guindo vertegenwoordigde België bij de U16, maar koos later voor Mali. Voor de Malinese U23 kwam hij één keer in actie.

Kort avontuur in Frankrijk

Na zijn sterke seizoen bij La Louvière volgde in januari 2026 een uitleenbeurt aan Clermont Foot. De Franse Ligue 2-club haalde hem voor zes maanden binnen, maar zonder aankoopoptie. Guindo kwam uiteindelijk vier keer in actie in de Franse competitie en scoorde niet.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 300.000 euro. Bij La Louvière stond hij nog tot juni 2027 onder contract, met bovendien een cluboptie voor twee extra seizoenen.

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