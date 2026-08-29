'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

KRC Genk staat op het punt om zich opnieuw te versterken. De Limburgers staan naar verluidt dicht bij de komst van Christiaan Ravych (24). De Belgische verdediger maakt de overstap van reeksgenoot Cercle Brugge.

Christiaan Ravych verkast naar KRC Genk

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de krant is de transfer op een paar details na zo goed als rond. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Ravych tekent. De 1-voudige belofteninternational zet zo voor het eerst de stap naar een Belgische topclub.

Ravych is een jeugdproduct van Club Brugge, maar het was bij Cercle Brugge dat hij doorbrak op het hoogste niveau. De fysiek sterke verdediger speelt sinds 2021 voor groen-zwart en verzamelde er 139 optredens voor de hoofdmacht. Daarin scoorde hij 4 keer en deelde hij ook 3 assists uit. Dit seizoen scoorde hij de late gelijkmaker in het 2-2-gelijkspel tegen Standard.

Ravych heeft een marktwaarde van 2,5 miljoen euro

Ravych had nog een contract tot midden 2027 met optie op een bijkomend jaar. Cercle houdt hem daar niet aan en kiest ervoor om nog een transfersom te vangen. Volgens Transfermarkt is Ravych op dit moment 2,5 miljoen euro waard. Dat is een bedrag dat Genk in principe zonder problemen op tafel kan leggen.

Ravych zet een stap hogerop, maar behalve het sportieve zouden ook andere factoren meegespeeld hebben in zijn beslissing. Volgens de genoemde bron was Ravych er niet mee opgezet dat de aanvoerdersband tijdens de afwezigheid van Hannes Van Der Bruggen niet naar hem, maar wel naar Geoffry Kondo ging. Dat zou de zaken in een stroomversnelling kunnen hebben gebracht.

Ravych in, El Ouahdi out?

Genk haalt er met Ravych een beloftevolle Belgische verdediger bij met veel potentieel. De Limburgers halen wel vaker gelijkaardige profielen binnen. Denk maar aan Matte Smets.





Genk ziet ondertussen Zakaria El Ouahdi mogelijk vertrekken. De flankspeler speelde vrijdagavond nog mee in de zege tegen SK Beveren (4-0), maar leek na het laatste fluitsignaal afscheid te nemen van de thuissupporters. Met Ravych haalt Genk alvast een andere verdediger op.