Anderlecht heeft nieuwe transfer beet: wordt hij de oplossing voor de (duidelijke) problemen?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft nieuwe transfer beet: wordt hij de oplossing voor de (duidelijke) problemen?
Foto: © photonews
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De 3-0 nederlaag tegen Union heeft bij Anderlecht nog maar eens blootgelegd waar de grootste problemen momenteel liggen. Paars-wit werd niet alleen voetballend, maar vooral ook fysiek afgetroefd. Op het middenveld had de ploeg van Vitor Bruno het bijzonder moeilijk om de duels te winnen en controle over de wedstrijd te krijgen. Intussen lijkt sportief directeur Antoine Sibierski dicht bij een antwoord te staan: Santi García van Gil Vicente.

De 24-jarige middenvelder ontbrak zondag in de selectie van Gil Vicente voor het competitieduel met Famalicão. Dat is een belangrijke aanwijzing dat zijn overgang naar Anderlecht bijzonder dichtbij komt. De onderhandelingen zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden en de Brusselaars zouden ongeveer 8 miljoen euro betalen, met daarbovenop nog 2 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Voor Anderlecht zou García een belangrijke versterking zijn voor een middenveld dat zondag tegen Union zwaar tekortschoot.

Bruno wist dat er versterking nodig was

Vitor Bruno was na de derby bijzonder duidelijk over de situatie binnen zijn selectie. De Portugese trainer wilde de verantwoordelijkheid voor de nederlaag niet afschuiven op zijn spelers, maar gaf tegelijkertijd aan dat de club al langer weet waar de noden liggen.

“Op één week kan je niet alles veranderen. Het bestuur kent onze behoeften. We praten daar al weken over. Ik ben niet degene die de beslissingen neemt.”

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Die woorden krijgen nu extra betekenis. Anderlecht lijkt immers effectief bezig met een nieuwe middenvelder. García moet meer opties brengen in een linie die tegen Union nauwelijks grip kreeg. Zowel Marco Kana als Enrick Llansana konden de wedstrijd niet naar hun hand zetten en werden in de duels regelmatig afgetroefd.

De transfer van García lijkt dan ook niet uitsluitend een reactie op de derby. De nood aan versterking bestond al langer. De wedstrijd in Dudenpark maakte alleen bijzonder zichtbaar waarom Sibierski nog naar een oplossing zoekt.

García moet meer brengen dan alleen duelkracht

García is bovendien niet zomaar een pure breker. De Spanjaard kan centraal op het middenveld uit de voeten en moet Anderlecht vooral meer voetbal, techniek en creativiteit geven. Tegelijk beschikt hij over voldoende fysieke kwaliteiten om niet meteen uit een wedstrijd te verdwijnen wanneer het tempo en de intensiteit omhooggaan.

De Madrileen maakte zijn eerste stappen in de Spaanse opleiding en belandde uiteindelijk via Getafe bij Gil Vicente. In Portugal groeide hij uit tot een belangrijke speler. Vorig seizoen was hij goed voor zes doelpunten en drie assists en speelde hij een prominente rol bij de Portugese eersteklasser.

Dat profiel spreekt Anderlecht aan. Na het vertrek van Nathan Saliba naar Villarreal was er centraal op het middenveld opnieuw ruimte ontstaan. De Canadees combineerde loopvermogen, intensiteit en techniek en liet een duidelijke leegte achter.

García hoeft Saliba niet één-op-één te vervangen, maar moet wel helpen om het middenveld opnieuw in balans te brengen.

“We kunnen niet alles controleren”

Bruno verwees na de derby ook naar de onzekerheid op de transfermarkt. Anderlecht heeft de voorbije periode al spelers zien vertrekken en kan volgens de coach niet alles zelf bepalen.

“We zijn al spelers kwijtgeraakt. Als we nog een speler verliezen, dan is dat zo. Daar hebben we niet altijd controle over. Als een andere club komt en veel geld biedt, kan het zijn dat er een deal wordt gesloten. Ik weet het niet.”

“Onze job is om het anders te doen”

Bruno wilde na de zware nederlaag vooral niet meegaan in de paniek. Anderlecht werd in de Brusselse derby geconfronteerd met een aantal duidelijke tekortkomingen, maar volgens de trainer is het zaak om daar lessen uit te trekken.

“In het voetbal gaat alles heel snel. Als je wint, gaat iedereen dezelfde richting uit. Als je verliest, staat iedereen rondom je om vragen te stellen. Dat is niet mijn manier. Onze job is om te analyseren wat goed en wat slecht ging en vervolgens dingen anders te doen om andere resultaten te behalen.”

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